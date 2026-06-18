L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission culte de RMC Sport célèbre ses deux décennies d'existence avec une grille modifiée et des surprises. Découvrez les nouvelles formules comme 'Génération After' et le retour de Carine Gallo.

L' After Foot , émission emblématique des discussions footballistiques, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. À cette occasion, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, accompagnés de leur équipe de chroniqueurs, promettent de nombreuses surprises à leurs auditeurs.

La grille des programmes a été repensée pour marquer cet anniversaire. En début de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente 'Génération After', une émission réunissant des chroniqueurs qui ont grandi avec le format, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo, offering un débat sur les moments marquants du football.

Les soirs de match, 'After Live' prend l'antenne de 20h00 à 23h00 avec une rotation d'animateurs : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Les soirées de Coupes d'Europe sont renforcées par la présence d'anciens joueurs professionnels comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès la fin des matchs) à minuit, le public retrouve la version originelle et historique de l'After, du dimanche au jeudi, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli, quant à elle, reprend les commandes de l'émission les vendredis et samedis soirs.

Ce dispositif spécial anniversaire vise à offrir aux passionnés de football un espace d'expression et d'analyse approfondie, perpétuant l'esprit de l'émission quiDB 'dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas'





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