L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission phare du football L'After Foot célèbre ses deux décennies. Découvrez la nouvelle grille des programmes avec Génération After, After Live et la version historique, ainsi que les retours de Carine Galli et les interventions d'anciens footballeurs.

L'émission L'After Foot, célèbre pour ses débats francs sur le football, fête ses vingt ans cette saison. Avec une programmation spéciale, elle propose plusieurs créneaux adaptés à ses fidèles.

En début de soirée, Nicolas Jamain anime Génération After de 20h à 22h, entouré de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l'After Live prend place de 20h à 23h avec des présentations tournantes assurées par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirées de Coupes d'Europe, des anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent les débats. En fin de soirée, de 22h ou après le coup final jusqu'à minuit, la version historique de l'After avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre est diffusée du dimanche au jeudi. Carine Galli, de retour, présente quant à elle les vendredis et samedis.

Cette restructuration marque les deux décennies d'une émission devenue un rendez-vous incontournable pour les passionnés de football, offrant analyses et témoignages d'anciens sportifs. Le succès de l'After Foot repose sur sa capacité à mixer générations de chroniqueurs et à aborder sans tabou les sujets chauds du monde du ballon rond





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