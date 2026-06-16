L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission de football After Foot célèbre ses deux décennies d'existence avec une grille de rentrée revisité : Génération After, After Live et la version historique, avec des chroniqueurs emblématiques et des invités de marque.

L' After Foot , l' émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt années d'existence. À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux auditeurs et téléspectateurs.

La programme propose plusieurs rendez-vous distincts pour couvrir l'actualité du football avec dynamisme et expertise. En première partie de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente Génération After. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, à savoir Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Il s'agit d'un moment privilégié pour les passionnés, avec des débats passionnés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h00 à 23h00. Il est animé tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, le dispositif est renforcé par la présence d'anciens joueurs de haut niveau tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

Deuxième partie de soirée, à partir de 22h00 ou dès le coup de sifflet final des matches, jusqu'à minuit, place à la version originale et historique de l'After. Elle réunit autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi.

Enfin, Carine Galli fait son retour dans l'émission et prend les commandes les vendredis et samedis, apportant son style et son énergie caractéristiques. Cette grise spéciale anniversaire marque deux décennies d'une émission devenue un pilier du paysage audiovisuel footballistique français, connue pour son ton libre et ses analyses sans concession





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