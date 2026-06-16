L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale

À l'occasion de ses vingt ans, l'émission phare du football sur RMC, After Foot, dévoile une grille remaniée avec de nouveaux créneaux et le retour de certains animateurs. Découvrez les nouveautés et les surprises promises pour cette saison anniversaire.

L'émission After Foot , connue pour exprimer haut et fort ce que le milieu du football pense souvent à voix basse, célèbre cette saison son vingtième anniversaire.

À cette heureuse occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les auditeurs. La soirée débute avec Génération After, de 20h00 à 22h00, présentée par Nicolas Jamain. Ce programme rassemble une bande de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de foot, avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h00 à 23h00, avec une présentation tournante assurée par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées dédiées aux Coupes d'Europe, l'émission renforce son dispositif avec l'arrivée d'anciens joueurs de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

Ensuite, à partir de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) jusqu'à minuit, place à la version historique et originelle de l'After autour des figures emblématiques Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli, quant à elle, fait son retour dans l'émission et prend les commandes les vendredis et samedis.

Ce vingtième anniversaire est l'occasion de rappeler l'importance de l'After Foot dans le paysage médiatique footballistique français, une émission qui a su garder son esprit critique et libre tout en fidélisant un large public. Tout au long de ces deux décennies, elle a offert une tribune unique où se mêlent analyses techniques, polémiques et moments de connivence. Les personnalités qui y participent sont devenues des références pour les amateurs de ballon rond.

La grille des programmes évolue donc pour marquer le coup, avec des adaptations qui montrent la capacité de l'émission à se renouveler tout en conservant son ADN. Les fans pourront retrouver leurs chroniqueurs préférés à différents horaires, assurant une présence continue sur les ondes pendant les soirées de match. Cette organisation permet aussi de toucher différentes générations de supporters, de la plus jeune qui se reconnaît dans Génération After, aux plus anciens attachés aux débats historiques du noyau dur.

Les surprises promises par l'équipe pour cet anniversaire incluent probablement des numéros spéciaux, des invités marquants des vingt dernières années, et peut-être des rétrospectives sur les moments forts qui ont fait le succès de l'émission. L'After Foot reste ainsi un pilier de la radio sportive française, un lieu où le football est discuté sans tabou, avec passion et expertise.

Le retour de Carine Galli est également un événement notable, puisqu'elle avait marqué l'émission par son style et sa connaissance du jeu. Son arrivée en fin de soirée les week-ends complète la palette des voix qui animent cette cohorte de spécialistes. L'émission Génération After, nouvelle venue dans la grille, montre la volonté deParis à impliquer les talents plus jeunes et à proposer un contenu qui parle aux auditeurs d'aujourd'hui.

En somme, cette refonte de la programmation pour les vingt ans de l'After Foot traduit une dynamique à la fois festive et stratégique, visant à consolider sa position de leader tout en regardant vers l'avenir





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