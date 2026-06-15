L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission de débat footballistique After Foot célèbre ses 20 ans d'existence sur RMC. Cette saison anniversaire propose une grille des programmes remaniée avec des émissions dédiées comme Génération After et After Live, ainsi que le retour de Carine Galli. Des chroniqueurs historiques comme Gilbert Brisbois et Daniel Riolo animent la version traditionnelle en fin de soirée, tandis que des anciens joueurs comme Emmanuel Petit et Jérôme Rothen interviennent lors des soirées européennes.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre cette saison ses 20 ans d'existence ! À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe vous préparent de nombreuses surprises.

La soirée débute avec Nicolas Jamain aux commandes de "Génération After", de 20h00 à 22h00. Ce programme rassemble des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de football avec des débats animés et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'"After Live" prend l'antenne de 20h00 à 23h00, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe lors des soirées de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Cette édition anniversaire promet de faire revivre les meilleurs moments de ces deux décennies d'antenne, avec des archives, des retours sur les analyses les plus marquantes et la présence de nombreux invités qui ont marqué l'histoire du programme. L'After Foot s'est imposé comme une référence dans le paysage audiovisuel français dédié au football, offrant un espace de libre parole où les opinions tranchées côtoient les analyses pointues.

Les changementements deprogrammation témoignent de l'adaptation constante de l'émission aux attentes du public, tout en conservant son ADN original. Les débats souvent passionnés et les prises de position sans détour continuent de faire le succès de ce rendez-vous quotidien, qui reste plus que jamais au cœur de l'actualité footballistique





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