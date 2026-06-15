L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission phare du football sur RMC fête ses vingt ans. Découvrez la nouvelle grille, les chroniqueurs historiques, les surprises et l'organisation des différentes versions de l'After pour marquer cet anniversaire.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence. À cette occasion particulière, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , ainsi que l'ensemble de leurs collaborateurs, ont préparé de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

La grilla des programmes a été repensée pour marquer cet anniversaire et offrir une expérience renouvelée aux passionnés. En première partie de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente l'émission Génération After. Ce programme rassemble une équipe de chroniqueurs ayant grandi avec l'After Foot : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. L'objectif est de créer un rendez-vous dédié aux supporters, avec des discussions animées et la présence d'invités prestigieux du monde du football.

Les soirs où des matchs sont programmés, une émission spéciale, After Live, prend l'antenne de 20h00 à 23h00. Elle est animée en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, l'équipe s'enrichit des interventions d'anciens joueurs et experts tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ensuite, à partir de 22h00 ou dès la fin du match, jusqu'à minuit, sl place à la version historique et originelle de l'After Foot.

Elle réunit autour de la table Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Enfin, Carine Galli, qui a déjà animé l'After Live, reprend les commandes de l'émission les vendredis et samedis en deuxième partie de soirée. Cette double présence renforce son rôle central dans cette saison anniversaire.

L'ensemble des émissions vise à conserver l'esprit critique et Libre qui a fait le succès de l'After Foot depuis deux décennies, en abordant tous les sujets qui agitent la planète football, des performances sportives aux enjeux extra-sportifs, sans tabou





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