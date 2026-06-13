L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission culte de RMC Sport, L'After Foot, célèbre ses 20 ans cette saison. Au programme : des surprises, des chroniqueurs historiques et de nouveaux visages pour une programmation étendue et renforcée, notamment lors des soirées de match et des Coupes d'Europe.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent de nombreuses surprises.

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Cette émission regroupe des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous des passionnés de football avec des débats animés et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Des personnalités comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi.

Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Cette programmation spéciale pour les 20 ans de l'émission promet une saison riche en analyses, en polémiques et en moments forts, fidèle à l'esprit qui a fait le succès de l'After Foot depuis deux décennies





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