L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission de football L'After Foot célèbre ses 20 ans avec une grille modifiée. Génération After, After Live et l'After historique alternent avec des chroniqueurs et invités prestigieux comme Carine Galli, Eric Di Meco ou Emmanuel Petit.

L' After Foot célèbre ses 20 ans cette saison. Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe ont réservé de nombreuses surprises pour les auditeurs. Nicolas Jamain présente "Génération After" de 20h à 22h, avec des chroniqueurs comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Les soirs de match, l'"After Live" se tient de 20h à 23h avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les Coupes d'Europe, des experts comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent l'émission. Ensuite, de 22h ou après le match jusqu'à minuit, l'After historique revient avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli anime les vendredis et samedis





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