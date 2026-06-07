L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission culte de RMC Sport, L'After Foot, célèbre son vingtième anniversaire cette saison avec une grille enrichie et le retour de plusieurs chroniqueurs emblématiques. De nouvelles émissions et formats sont mis en place pour marquer cet événement.

L' émission emblématique de RMC Sport, L' After Foot , qui a su au fil des années imposer son style direct et sans concession en abordant tous les sujets du monde footballistique, célèbre cette saison son vingtième anniversaire.

Ce rendez-vous quotidien des passionnés de football, connu pour son ton franc et ses analyses pointues, propose une programmation spéciale pour fêter cet événement significatif. Pour marquer ces deux décennies d'existence, l'émission s'enrichit de nouvelles formules et voit le retour de plusieurs visages familiers. La soirée commence désormais avec Génération After, de 20h00 à 22h00, animée par Nicolas Jamain.

Ce programme rassemble une équipe de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. L'objectif est de créer un espace de débats dynamiques avec des invités prestigieux, en lien avec l'actualité du football. Les soirs de match, l'After Live s'installe en direct de 20h00 à 23h00, incarné en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Cette version immédiate des rencontres est renforcée les soirs de Coupes d'Europe par des experts de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ensuite, en deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, place à la version historique et originelle de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi.

Enfin, Carine Galli reprend les commandes de l'émission les vendredis et samedis soir, apportant sa propre touche à ce programme devenu institutionnel dans le paysage médiatique sportif français





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