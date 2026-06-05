L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission culte de RMC dédiée à l'analyse footballistique célèbre ses deux décennies d'existence. Cette saison anniversaire sera marquée par des surprises et une grille des programmes enrichie, mêlant les anciennes et les nouvelles générations de chroniqueurs autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau. Des formats variés comme Génération After et After Live rythment les soirées, avec la participation d'anciens joueurs prestigieux lors des Coupes d'Europe.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises.

La soirée débute avec Nicolas Jamain aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Cette émission réunit des chroniqueurs ayant grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous des passionnés de football avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirs de Coupes d'Europe, des anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'Aroundu de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi.

Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot sur RMC, la radio du sport. L'After foot est LE show d'après-match et la référence des fans de football depuis maintenant 20 ans. Les rencontres se prolongent tous les soirs avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts et auditeurs RMC





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