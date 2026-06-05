L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission After Foot célèbre ses deux décennies d'existence avec une saison marquée par des surprises, une équipe élargie et des formats revisitées pour les passionnés de football.

L'émission After Foot , célèbre pour exprimer librement les opinions du monde du football, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

La soirée commence avec Génération After, présentée par Nicolas Jamain de 20h à 22h. Ce programme réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous des passionnés de football, avec des débats animés et des invités de marque. Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h à 23h, présenté en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirées de Coupes d'Europe, l'émission est renforcée par la présence d'anciens joueurs de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ensuite, de 22h (ou dès la fin du match) à minuit, la version historique et originelle de l'After est diffusée, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli effectue son retour et anime l'émission les vendredis et samedis.

Cette saison marque également le parcours d'Adem Djouadi, grand vainqueur de la Nouvelle Voix de l'After, dont l'histoire est racontée en détail. Cette émission, devenue un pilier du débat footballistique, continue de rassembler une audience fidèle grâce à son ton franc et à la diversité des points de vue exprimés





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