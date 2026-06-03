L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission culte de RMC L'After Foot célèbre ses 20 ans cette saison. Retrouvez une programmation enrichie avec Génération After, After Live et la version historique, animées par les figures emblématiques de la chaîne et des anciens footballeurs professionnels.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt années d'existence. À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour leurs téléspectateurs.

La soirée commence avec Nicolas Jamain à la présentation de Génération After, diffusée de 20h00 à 22h00. Ce programme réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, à savoir Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de football, avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h00 à 23h00, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, l'émission est renforcée par la présence d'anciens joueurs de haut niveau tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

Ensuite, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) jusqu'à minuit, place à la version historique de l'After, animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli effectue son retour dans l'émission et en prend les commandes les vendredis et samedis.

Cette programmation spéciale pour les vingt ans de l'After Foot montre l'importance de cette émission dans le paysage audiovisuel français dédié au football, offrant une palette d'opinions et d'analyses qui en font un lieu de débat privilégié pour les supporters. Les différents formats permettent de toucher un large public, des plus jeunes avec Génération After aux experts chevronnés lors des soirées d'After Live.

La présence d'anciens joueurs professionnels apporte une expertise technique précieuse, tandis que les chroniqueurs historiques maintiennent l'esprit frondeur et sans concession qui a fait le succès de l'émission depuis deux décennies





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