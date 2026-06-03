L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale

L'émission phare de RMC Sport dévoile ses surprises pour ses vingt ans. Au programme : Génération After avec Nicolas Jamain, l'After Live en soirée de match et le retour de l'After historique avec Carine Galli aux commandes les week-ends.

L' After Foot , l' émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence. À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

La soirée débute avec Génération After, présentée par Nicolas Jamain de 20h00 à 22h00. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de football, avec des débats passionnés et la présence d'invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h00 à 23h00, présenté en alternance par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Les soirées de Coupes d'Europe sont renforcées par la présence d'anciens joueurs de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. En deuxième partie de soirée, à partir de 22h00 ou dès le coup de sifflet final, jusqu'à minuit, l'émission retrouve son format historique et originel autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi.

Carine Galli fait son retour dans la famille After et anime spécifiquement les éditions du vendredi et du samedi. Cette saison anniversaire promet donc une programmation riche et variée, célébrant deux décennies de discussions francophones sur le football





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