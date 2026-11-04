L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation renforcée et des invités prestigieux

L'émission L'After Foot célèbre son vingtième anniversaire cette saison avec une grille horaire étendue, incluant Génération After et After Live, animée par Gilbert Brisbois et Daniel Riolo.

L'émission emblématique L'After Foot entre dans une nouvelle ère en célébrant son vingtième anniversaire lors de la saison actuelle. Cette milestone historique marque un tournant significatif pour le programme radio qui a façonné le débat footballistique français pendant deux décennies. La station prévoit de nombreuses surprises pour marquer cet événement majeur, consolidant sa position d'autorité dans le paysage médiatique sportif.

Une structure de soirée divisée en trois temps forts distincts

La programmation nocturne s'articule désormais autour de trois blocs horaires précis pour couvrir l'intégralité des événements sportifs. Nicolas Jamain assure la première partie de soirée en dirigeant l'émission Génération After, diffusée de vingt heures à vingt-deux heures. Ce créneau est dédié aux chroniqueurs qui ont grandi avec la franchise, incluant Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

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Cette section initiale se concentre sur des débats passionnés, des décryptages techniques et l'accueil d'invités variés. Elle sert de pont entre l'actualité immédiate et les analyses plus approfondies qui suivront. La présence de ces figures historiques permet de reconnecter l'audience avec les racines de l'émission tout en maintenant une pertinence contemporaine.

Des renforts majeurs pour les soirs de compétition internationale

Les soirées comportant des matchs voient leur format s'étendre considérablement grâce à l'émission After Live. Ce programme spécifique s'installe de vingt heures à vingt-trois heures et est incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Cette extension horaire permet de couvrir l'ensemble des rencontres sans interruption notable.

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Pour les soirs de Coupes d'Europe, le dispositif s'enrichit encore davantage avec l'arrivée de personnalités du haut niveau. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe pour apporter leur expertise technique et leur expérience de joueurs professionnels. Leur contribution ajoute une dimension analytique précieuse pour comprendre les enjeux tactiques des matches européens.

Le noyau dur de l'émission avec des rotations hebdomadaires

La deuxième partie de soirée, allant de vingt-deux heures ou dès la fin du match jusqu'à minuit, conserve la version originelle et historique de l'After. Ce noyau dur de l'émission est porté par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Cette constance horaire et humaine assure une continuité dans le ton et le style du débat.

La rotation des animateurs évolue également selon les jours de la semaine. Cette saison, Jérome Sillon prend les commandes de l'émission principale le vendredi et le samedi. Cette adaptation permet de varier les perspectives et de maintenir un rythme dynamique tout au long de la semaine, répondant aux attentes spécifiques de chaque public.

Un héritage journalistique affirmé comme valeur centrale

L'After Foot se définit comme l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas. Cette mission fondamentale guide chaque intervention et chaque choix éditorial depuis vingt ans. Le programme incarne une forme de liberté journalistique rare dans le sport professionnel, permettant des critiques directes et des hommages sincères.

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Les retours sur des matches spécifiques illustrent cette approche unique. Les critiques formulées contre certaines performances, comme celle de Rennes face à l'Olympiakos, montrent la capacité de l'équipe à exprimer des opinions tranchées. De même, les hommages rendus à des figures comme Carlo Molinari démontrent la profondeur émotionnelle du lien avec le football.

Avec cette saison anniversaire, L'After Foot confirme son statut de référence incontournable pour les passionnés de football. La combinaison d'une programmation structurée, d'invités prestigieux et d'un groupe fondateur solide garantit la pérennité de l'émission. Les auditeurs peuvent attendre des contenus riches en analyse, en passion et en authenticité pour les années à venir.