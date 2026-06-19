L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale et des débats sur l'actualité du football

L'émission L'After Foot célèbre ses deux décennies avec une grille exceptionnelle marquée par le retour des présentateurs historiques et de nouvelles émissions. Tous les soirs, des débats passionnés analysent l'actualité du football, des choix des joueurs aux stratégies des sélections nationales en vue des matchs à venir, notamment France-Irak et les oppositions dans la groupes de la Coupe du Monde.

L' émission L' After Foot célèbre ses vingt ans cette saison. Pour cet anniversaire, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , ainsi que toute leur équipe, réservent de nombreuses surprises aux téléspectateurs.

La programmation est restructurée avec plusieurs déclinaisons. En première partie de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente "Génération After", une émission réunissant des chroniqueurs qui ont grandi avec le programme : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l'"After Live" prend l'antenne de 20h00 à 23h00, avec une présidence tournante assurée par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les rencontres de Coupes d'Europe, l'équipe s'enrichit des interventions d'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ensuite, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, la version historique et originelle de l'After est de retour, du dimanche au jeudi, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Gallo reprend quant à elle les commandes de l'émission les vendredis et samedis soirs. Parallèlement, les débats portent sur l'actualité du football.

Concernant le joueur Bouaddi, Sam Umtiti, qui le connaît bien, affirme que son choix est guidé par le cœur. À trois jours du match entre la France et l'Irak, Fabrice livre les dernières informations sur l'état des Bleus. Younes aimerait voir Ousmane Dembélé débuter à la pointe de l'attaque. Les supporters marocais se montrent très ambitieux avant d'affronter l'Écosse.

Younes se méfie de la sélection écossaise tandis que Sam estime que la concentration de la charnière défensive marocaine sera une clé du match. Enfin, Sam félicite les États-Unis pour l'intensité démontrée, tout en rappelant qu'il faut tempérer les jugements au regard de l'adversité rencontrée. Younes met pour sa part en avant la capacité des joueurs américains à prendre la profondeur sur le terrain





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