L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale et décrypte les matchs de la Coupe du Monde

À l'occasion de ses 20 ans, l'émission L'After Foot dévoile une programmation riche avec Génération After, After Live et la version historique. Les chroniqueurs comme Daniel Riolo, Gilbert Brisbois et Carine Galli analysent les performances des stars du Mondial, de Messi à Kane, en passant par Bellingham et la Croatie.

L'émission L' After Foot , qui célèbre ses 20 ans cette saison, propose une programmation spéciale avec plusieurs émissions distinctes. De 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain anime Génération After, entouré de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Les soirs de match, l'After Live, animé à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, se tient de 20h00 à 23h00. Pour les soirs de Coupes d'Europe, des experts comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent l'équipe. Ensuite, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, la version historique de l'After revient avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi.

Carine Galli, quant à elle, reprend les commandes les vendredis et samedis. Les débats portent notamment sur les performances des joueurs lors des matchs de la Coupe du Monde. Daniel Riolo, impressionné par la performance de Messi face à l'Algérie, souligne la condition physique exceptionnelle de l'Argentin. Concernant la Croatie, il estime que l'équipe semble vieillissante après la première journée, tout en notant que la plupart des grandes nations sont toujours en course.

Sur Harry Kane, il salue son rôle de patron mais exprime des doutes sur les joueurs de couloir. Enfin, Julien évoque Jude Bellingham, estimant qu'il a réussi son match sous pression





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