L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale et de nombreuses surprises

Pour son vingtième anniversaire, l'émission culte After Foot renouvelle sa grille avec des chroniqueurs historiques, des invités prestigieux et des éditions spéciales, notamment lors des Coupes d'Europe. De Génération After à l'After Live, en passant par la version historique, les passionnés de football retrouveront leurs favoris tout au long de la soirée.

L'émission After Foot , célèbre pour exprimer ouvertement ce que le monde du football pense tout bas, célèbre son vingtième anniversaire cette saison. À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe réservent de nombreuses surprises aux téléspectateurs.

La soirée débute avec Génération After, de 20h00 à 22h00, une émission présentée par Nicolas Jamain et rassemblant des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous est conçu pour les passionnés de football, avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h00 à 23h00, alternant les présentateurs entre Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirées dédiées aux Coupes d'Europe, d'anciens joueurs professionnels comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent enrichir les discussions. Ensuite, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, place à la version historique et originale de l'After, incarnée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli, quant à elle, reprend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Cette programmation spéciale pour les 20 ans de l'After Foot promet une saison riche en surprises et en analyses pointues, reflétant l'engagement de l'émission à donner la parole à ceux qui font et vivent le football au quotidien





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