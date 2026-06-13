L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale autour du football international

L'émission phare du sport, L'After Foot, célèbre ses deux décennies en proposant une série d'émissions nocturnes mêlant débats, analyses tactiques et invités prestigieux, tout en soulignant les nouvelles synergies entre le Maroc et le Brésil.

Depuis quelques années, les observateurs du football, à l'image de Daniel et Flo, remarquent que les trajectoires de la sélection marocaine et du Brésil commencent à se croiser de façon surprenante.

Younes Belhanda, toujours fervent défenseur de la cohésion dans le vestiaire, cite la philosophie de l'entraîneur marocain Ouahbi, qui mise avant tout sur l'effort collectif. Cette dynamique s'inscrit dans le cadre d'une saison exceptionnelle pour l'émission phare du magazine sportif, L'After Foot, qui célèbre ses vingt ans d'existence. Pour marquer cet anniversaire, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, entourés de leurs chroniqueurs de longue date, ont concocté une programmation riche en rebondissements et en invités prestigieux.

Le programme spécial démarre chaque soirée à 20h00 avec "Génération After", animée par Nicolas Jamain. Cette première partie, qui s'étend jusqu'à 22h00, donne la parole à une équipe de chroniqueurs ayant grandi aux côtés de l'émission : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ensemble, ils font le point sur l'actualité footballistique, débattent des performances des équipes nationales et analysent les enjeux tactiques des grandes compétitions.

Le lendemain, pendant les matchs en direct, l'émission "After Live" prend le relais de 20h00 à 23h00, avec une rotation des présentateurs entre Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean‑Louis Tourre. Des légendes du ballon rond - Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier - rejoignent régulièrement le plateau pour enrichir les débats, notamment lors des soirées consacrées aux coupes européennes.

La seconde moitié de chaque soirée, de 22h00 jusqu'à minuit, revient aux racines de l'After Foot avec la version originale animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean‑Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli, revenue sur les ondes les vendredis et samedis, reprend les rênes avec son énergie habituelle.

Au cours de ce segment, les experts abordent des sujets plus spécialisés, comme la pertinence des modèles de prédiction avant une grande compétition ou l'identification de la nation surprise de la prochaine Coupe du Monde. L'émission intègre également des contributions scientifiques, à l'instar du professeur de mathématiques Mathieu Rosenbaum, qui explique les divergences méthodologiques entre les statistiques utilisées dans le sport américain et celles appliquées au football.

Cette édition anniversaire, riche en analyses, en anecdotes et en invités de marque, constitue un véritable festival pour les passionnés, qui retrouvent dans L'After Foot le reflet de leurs propres débats et convictions sur le beau jeu





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Football L'after Foot Maroc Brésil Analyse Tactique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

[Podcasts] LA VAR : le Brésil est-il vraiment favori contre le Maroc ?Jérôme Rothen se chauffe contre un autre consultant, un éditorialiste ou un acteur du foot.

Read more »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Brésil - Maroc du 13 juinNotre pronostic : pas de vainqueur entre le Brésil et le Maroc (3.75)

Read more »

Le sélectionneur marocain Mohamed Ouahbi avant Maroc-Brésil : « On nous appelle les Brésiliens d'Afrique »Le sélectionneur du Maroc Mohamed Ouahbi s'est montré confiant en conférence de presse, avant l'entrée en lice des Lions de l'Atlas face au Brésil. Les deux équipes s'affrontent ce dimanche (coup d'envoi à minuit) pour la première journée du groupe C.

Read more »

Brésil-Maroc : le fossé se creuse entre les Brésiliens et la Seleçao, analyse de Demetrius FerreiraÀ la veille du match Maroc-Brésil, l'ancien joueur de Ligue 1 Demetrius Ferreira évoque le lien distendu entre les Brésiliens et leur sélection nationale, tandis que les chroniqueurs de l'After Foot débattent de la montée en puissance du Maroc et de la jeunesse de l'équipe de France.

Read more »