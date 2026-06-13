L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale et de nouveaux visages

L'émission culte de RMC consacrée au football célèbre ses deux décennies d'existence. Au programme : une nouvelle émission Génération After, l'After Live en soirée de match, le retour de Carine Galli en hosting les week-ends et de nombreux invités prestigieux pour des analyses pointues.

L' After Foot , l'émission emblématique du paysage audiovisuel français dédié au football, célèbre cette saison son vingtième anniversaire, marquant ainsi deux décennies d'analyses, de débats parfois passionnés et d'un ton souvent sans concession qui en ont fait une référence.

Pour cet anniversaire, les présentateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, accompagnés de toute leur équipe de chroniqueurs, ont préparé une programmation spéciale et de nombreuses surprises pour les téléspectateurs. La grille des programmes a été revue et enrichie pour l'occasion. En première partie de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain pilote l'émission Génération After. Ce créneau réunit une nouvelle génération de chroniqueurs ayant grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

L'objectif est de renouveler le discours tout en conservant l'esprit critique et passionné qui fait la marque de fabrique de l'émission. Les soirs de match, le dispositif s'étend avec l'After Live, diffusé de 20h00 à 23h00 et présenté en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, offrant une analyse en direct et immédiate des rencontres.

Pour les grandes soirées de Coupes d'Europe, l'équipe s'agrandit avec l'arrivée de consultants de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ensuite, à partir de 22h00 ou dès le coup de sifflet final, jusqu'à minuit, la place est laissée à la version originale et historique de l'After animée du dimanche au jeudi par le trio fondateur composé de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, avec la participation de Jean-Louis Tourre.

Carine Galli, quant à elle, prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis soirs, assurant une continuité et une présence forte en fin de semaine. La saison propose également des séquences thématiques plus approfondies, comme une analyse des modèles de prédiction statistique avant les grandes compétitions, ou une réflexion sur les nations surprises potentielles de la prochaine Coupe du Monde.

D'autres invités sont reçus, comme Mathieu Rosenbaum, professeur de mathématiques à Polytechnique, qui vient expliquer les différences d'utilisation des statistiques entre le sport américain et le football. L'émission a également accueilli Polo Breitner pour présenter Dino Toppmöller, alors futur entraîneur du RC Lens, et discuter des raisons pour lesquelles ce choix était jugé excitant mais risqué, Daniel Riolo précisant que c'est l'entourage du coach allemand qui avait pris l'initiative de contacter le club lensois.

Cette 20e saison confirme donc la capacité de l'After Foot à se réinventer en mêlant les générations de chroniqueurs, en intégrant des expertises variées et en maintenant une ligne éditoriale indépendante et provocatrice qui discussions sur le football français et européen





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