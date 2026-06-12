L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation renouvelée

L'émission culte deanalyse footballistique L'After Foot célèbre ses 20 ans. Découvrez les nouveaux formats et les animateurs qui rythment cette saison anniversaire, entre "Génération After" et l'émission historique.

L' émission de télévision L'After Foot, célèbre pour son analyse sans concession du football, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. À cette occasion, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , ainsi que toute leur équipe, ont préparé de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

La grinte de la soirée est désormais assurée par Nicolas Jamain qui présente "Génération After", une émission diffusée de 20h00 à 22h00 et qui réunit des chroniqueurs ayant grandi avec le programme. Parmi eux, on retrouve Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous est conçu pour les passionnés de football, avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs où des matchs sont programmés, l'"After Live" prend l'antenne de 20h00 à 23h00 et est présenté en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Les soirées de Coupes d'Europe voient le renfort de consultants de marque tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

Ensuite, à partir de 22h00 ou dès le coup de sifflet final, et jusqu'à minuit, l'AfterFoot revient à sa formule historiques autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre de dimanche à jeudi. Pour les vendredis et samedis, Carine Galli reprend quant à elle les commandes de l'émission.

Cette vingtième saison marque ainsi une évolution de la programmation avec plusieurs formats distincts tout en conservant l'esprit critique et décalé qui a fait le succès de L'After Foot depuis deux décennies. Le programme reste une référence pour les amateurs de football souhaitant une analyse approfondie et parfois provocatrice des matchs et de l'actualité du ballon rond





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