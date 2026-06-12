L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale et le retour de ses animateurs historiques

L'émission phare de RMC, L'After Foot, célèbre ses deux décennies d'existence cette saison. Découvrez la grique spéciale anniversaire avec des émissions dédiées comme Génération After et l'After Live, ainsi que les retours marquants de Carine Galli et des anciens joueurs comme Emmanuel Petit. Un format unique qui mélange débats, analyses et invités prestigieux.

L' After Foot , l'émission iconique qui ose exprimer ce que le milieu du football murmure, célèbre cette saison ses 20 ans d'existence. Pour célébrer cet anniversaire, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe ont concocté plusieurs surprises pour leurs auditeurs.

La programmation s'articule autour de plusieurs temporalités et de formats distincts. En début de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente Génération After, une émission réunissant des chroniqueurs qui ont grandi avec le programme : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce créneau est dédié aux débats passionnés et aux analyses, souvent en présence d'invités prestigieux du monde du ballon rond.

Les soirs où des matchs sont diffusés, l'After Live prend le relais de 20h00 à 23h00, avec une présentation tournante assurée par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, l'effectif s'enrichit de la présence d'anciens joueurs de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

En deuxième partie de soirée, à partir de 22h00 ou dès le coup de sifflet final, jusqu'à minuit, les auditors retrouvent la version historique et originelle de l'After. Du dimanche au jeudi, elle est animée par le trio fondateur composé de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, ainsi que par Jean-Louis Tourre. Le week-end, Carine Galli reprend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Cette grille innovante permet de couvrir l'actualité footballistique de manière exhaustive, en mêlant analyses pointues, coups de gueule et débats animés, le tout en direct ou en léger différé selon les matchs. L'émission se distingue par son ton sans concession et sa liberté de ton, devenant un rendez-vous incontournable pour les fans qui souhaitent aller au-delà des communiqués officiels.

Les vingt années de l'After Foot témoignent d'une capacité à évoluer tout en conservant son ADN originel, symbolisé par la présence continue de Gilbert Brisbois et Daniel Riolo. Les surprises promises pour cet anniversaire laissent présager des numéros spéciaux, des retrospectives et peut-être le retour de certains anciens chroniqueurs marquants.

Que ce soit pour commenter les performances des Bleus, les transferts ou les polémiques du moment, l'After Foot reste le lieu où l'on entend le paysage footballistique français dans sa diversité, ses excès et sa passion communicative





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