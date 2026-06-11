L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation renouvelée

L'émission L'After Foot célèbre deux décennies de débats footballistiques avec une nouvelle grille incluant Génération After et l'After Live.

L'émission culte L'After Foot, véritable institution pour tous les amateurs de ballon rond, s'apprête à franchir un cap historique en célébrant ses vingt ans d'existence au cours de cette saison.

Depuis deux décennies, ce programme s'est imposé comme l'espace où l'on ose dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas, brisant les codes de la communication institutionnelle pour offrir des analyses sans concession et des débats souvent enflammés. Pour marquer cet anniversaire prestigieux, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et l'ensemble de leur équipe ont concocté une programmation riche en surprises, visant à remercier une communauté de fidèles auditeurs qui a grandi avec l'émission.

La nouvelle organisation des soirées commence désormais dès 20h00 avec le lancement de Génération After, un segment dynamique placé sous la direction de Nicolas Jamain jusqu'à 22h00. Cette partie de l'émission est particulièrement symbolique car elle réunit des chroniqueurs qui ont évolué et mûri parallèlement à l'After Foot, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Ce rendez-vous se veut être le point de rencontre des passionnés, mêlant analyses tactiques, anecdotes et débats passionnés, tout en accueillant des invités de marque pour enrichir la discussion. C'est une manière de transmettre le flambeau tout en honorant l'héritage de l'émission originale. L'intensité monte d'un cran lors des soirées de compétition avec l'installation de l'After Live, qui s'empare de l'antenne de 20h00 à 23h00.

Ce format spécial est animé à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, assurant une couverture complète et réactive des événements sportifs. L'attractivité du programme est encore renforcée lors des soirées de Coupes d'Europe, où des figures emblématiques du football français viennent apporter leur expertise et leur vécu du terrain.

La présence d'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier transforme ces soirées en véritables forums d'experts, où le vécu professionnel des anciens internationaux s'entrechoque avec la vision critique des journalistes. Enfin, la soirée se clôture par le retour aux sources avec la version originelle et historique de l'After, diffusée de 22h00 (ou immédiatement après le coup de sifflet final) jusqu'à minuit.

Du dimanche au jeudi, le noyau dur composé de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre reprend les commandes pour analyser les dossiers chauds de l'actualité. Cette tranche horaire demeure l'essence même du programme, privilégiant la liberté de ton et l'esprit critique.

Le week-end, le relais est pris par Carine Galli, qui fait un retour remarqué en prenant la direction de l'émission les vendredis et samedis, apportant ainsi une touche de renouveau à cette formule qui a traversé les années sans perdre de sa pertinence





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