L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale et des débats sur les Bleus

À l'occasion de ses 20 ans, l'émission L'After Foot réinvente sa grille avec de nouveaux créneaux et des chroniqueurs historiques. Entre Génération After, After Live et la version historique, les fans de football retrouveront leurs animateurs préférés. L'actualité des Bleus au Mondial, les déclarations de Deschamps et les attentes autour de Mbappé sont également au cœur des discussions.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises.

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

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La victoire ou rien pour les Bleus ? Pour notre auditeur Antoine, ne pas gagner la Coupe du Monde serait un gros échec pour Deschamps... et surtout Mbappé, qui serait proche du divorce avec les français - 10/06





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