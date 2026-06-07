L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale et des débats sur les Bleus

L'émission radiophonique L'After Foot célèbre ses deux décennies d'existence avec une grille des programmes revisitée, des chroniqueurs historiques et de nouvelles personnalités. Au menu : Génération After en première partie, l'After Live les soirs de match et la version historique en late show. Des discussions ont également porté sur la sélection française, notamment les positions de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, ainsi que la composition défensive potentielle avec Théo Hernandez.

L'émission de football L'After Foot célèbre ses vingt ans cette saison, une étape importante pour ce programme emblématique qui aborde les sujets du monde du football avec franchise.

Pour marquer cet anniversaire, l'équipe autour de Gilbert Brisbois et Daniel Riolo a prévu de nombreuses surprises pour les auditeurs. La programmation de la soirée a été repensée avec plusieurs formats distincts. En première partie de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente 'Génération After', une émission rassemblant des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo.

Ce créneau est dédié aux passionnés pour des discussions et la réception d'invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00, animé à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Des anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent l'antenne les soirs de Coupes d'Europe pour apporter leur expertise.

En deuxième partie de soirée, à partir de 22h00 ou dès le coup de sifflet final du match jusqu'à minuit, la version originale et historique de l'After prend le relais avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et animera les vendredis et samedis.

L'émission a également traité de l'actualité de l'équipe de France, notamment avec les déclarations de Fabrice qui estime qu'il ne faut pas opposer Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, soulignant que les Bleus ont besoin d'un joueur 'révélation'. D'autres chroniqueurs comme Kevin ont abordé la composition possible de l'équipe, suggérant un retour à un système en 4-3-3 et exprimant des réserves sur une titularisation de Théo Hernandez à gauche.

Par ailleurs, Nicolas Pelletier a fourni les dernières informations concernant la sélection iranienne en direct de leur camp de base à Tijuana, dans le cadre de laCoupe du Monde ou autre compétition internationale. Ces sujets démontrent la volonté de l'After Foot de couvrir l'actualité du football sous tous ses angles, des grands sondages internationaux aux débats tactiques sur les sélections nationales





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