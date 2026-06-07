L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale et le retour de Carine Galli

Pour ses deux décennies, l'émission culte de RMC Sport dévoile une grille renouvelée : lancement de Génération After avec Nicolas Jamain, un After Live quotidien et le retour de Carine Galli les week-ends. De nombreux invités et anciens joueurs sont attendus pour célébrer cet anniversaire.

L' After Foot , l'émission emblématique qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence. À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

La soirée débute avec Nicolas Jamain qui présente Génération After, de 20h00 à 22h00. Cette émission réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de foot, avec des débats animés et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h00 à 23h00, incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Des anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier renforcent l'équipe les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Cette programmation spéciale pour les vingt ans promet de rendre hommage à deux décennies de franc-parler et d'analyses pointues sur le monde du football, tout en offrant une nouvelle dynamique avec le retour de Carine Galli et l'introduction de Génération After pour connecter avec les nouvelles générations de supporters. L'émission reste plus que jamais le rendez-vous des opinions libres et des discussions sans concession sur les performances des clubs et des équipes nationales





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