L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale et le retour de Carine Galli

Pour ses vingt ans, l'émission phare de RMC радио After Foot dévoile une grève enrichie et des surprises. Entre Génération After, l'After Live et la version historique, les auditeurs retrouvent leurs chroniqueurs favoris et des invités de marque.

L'émission After Foot , qui se fait l'écho des opinions souvent non-dites du monde du football, célèbre cette saison son vingtième anniversaire. À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les auditeurs.

La soirée commence avec Génération After, présentée par Nicolas Jamain de 20 heures à 22 heures. Ce programme rassemble une bande de chroniqueurs ayant grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous incontournable des passionnés de foot, avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20 heures à 23 heures, incarné tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, l'équipe s'enrichit des interventions d'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

En deuxième partie de soirée, à partir de 22 heures ou dès le coup de sifflet final, jusqu'à minuit, la programmation retrouve sa version originelle et historique autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli effectue son retour dans l'émission et assure la présentation les vendredis et samedis.

Cette grîne exceptionnelle marque deux décennies d'une émission devenue un pilier du paysage audiovisuel footballistique français, offrant un espace de discussion libre où les sujets chauds du championnat et du football européen sont passés au crible avec humour, franchise et expertise





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