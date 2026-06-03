L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale et des invités de marque

L'émission phare de RMC dédiée au football célèbre ses deux décennies avec des émissions spéciales, le retour de chroniqueurs historiques et des analyses approfondies sur l'actualité du football français et européen.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt années d'existence. Pour cet anniversaire marquant, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et l'ensemble de leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les auditeurs.

La programmation de la soirée débute avec Génération After, de 20h00 à 22h00, une émission présentée par Nicolas Jamain et rassemblant des chroniqueurs qui ont grandi avec le programme : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous est conçu pour les passionnés de football, avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20h00 à 23h00, avec une présidence tournante assurée par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Lors des soirées de Coupes d'Europe, l'équipe s'enrichit des anciens joueurs Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

Ensuite, de 22h00 ou dès le coup de sifflet final jusqu'à minuit, la version historique et originelle de l'After est de retour autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli retrouve également l'émission pour présenter les vendredis et samedis soirs. Chaque jour, le Best-of de l'Afterfoot est diffusé sur RMC, la radio du Sport.

L'After Foot est considéré comme le show d'après-match de référence pour les fans de football depuis maintenant deux décennies. Les discussions se prolongent chaque soir avec les réactions des acteurs du match, les conférences de presse et des débats passionnés entre supporters, experts et auditeurs.

Parmi les sujets abordés récemment figurent l'avenir de l'entraîneur Videira, convoité par Lens, les stratégies pour rester en Ligue 1, ainsi que les questions de droits télévisés, d'adaptation des salaires et de structuration des clubs, avec la participation d'Aymeric Magne, actionnaire et membre du conseil d'administration du Mans FC, invité le 3 juin. Le tirage au sort a par ailleurs désigné Lens pour recevoir le PSG lors du Trophée des Champions, un événement commenté par Jean-Louis Tourre, Jimmy Braun, Daniel Riolo et Kevin Diaz





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