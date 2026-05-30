L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation exceptionnelle

L'émission mythique de football fête ses 20 ans avec des soirées spéciales, des chroniqueurs historiques et des invités de prestige, tout en revenant sur le sacre du PSG en Ligue des champions.

L' After Foot , l'émission emblématique qui ose dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence.

Pour marquer cet anniversaire, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les auditeurs. La soirée débutera avec Génération After, de 20 heures à 22 heures, animée par Nicolas Jamain. Ce programme réunira des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous est destiné aux passionnés de football, avec des débats animés et des invités de prestige.

Les soirs de match, l'After Live prendra le relais de 20 heures à 23 heures, présenté tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Lors des soirées de Coupes d'Europe, des consultants de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viendront enrichir les débats.

En deuxième partie de soirée, de 22 heures (ou dès le coup de sifflet final) à minuit, les auditeurs retrouveront la version originelle et historique de l'After, du dimanche au jeudi, avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fera également son retour dans l'émission, prenant les commandes les vendredis et samedis. L'enthousiasme est à son comble après le sacre du Paris Saint-Germain, de nouveau champion d'Europe.

Daniel Riolo confie que cette victoire suscite une émotion encore plus intense que la saison précédente. Florent Gautreau salue la qualité du collectif parisien, tandis que Jean-Louis Tourre et Emmanuel Petit soulignent la portée historique de ce triomphe.

Par ailleurs, des anciens du PSG, comme Pierre Ducrocq, Danijel Ljuboja et Samy Traoré, se succèdent au micro de l'After pour partager leurs analyses et souvenirs. Avec cette programmation renouvelée et des invités prestigieux, l'After Foot promet une saison anniversaire mémorable pour tous les fans de football, alliant passion, débats et émotions fortes





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot 20 Ans Football PSG Anniversaire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PSG-Arsenal: dispositif renforcé au parquet de Paris pour la finale de la Ligue des championsLe parquet de Paris mobilise 'son dispositif renforcé, activable en cas d'événements de masse' ce week-end, en raison notamment de la finale de la Ligue des champions opposant le PSG à Arsenal à Budapest.

Read more »

PSG-Arsenal : le programme des Parisiens à la veille de la finale de Ligue des championsDécouvrez le programme de cette journée de vendredi des Parisiens à la veille de la finale de Ligue des champions contre Arsenal à Budapest.

Read more »

Finale de ligue des champions 2026 : où regarder le match PSGLa finale de Ligue des Champions 2026 entre PSG et Arsenal crée beaucoup d'impatience. Orléans (Loiret) et ses commerces vous promettent une soirée légendaire.

Read more »

Barrages Ligue 1-Ligue 2: Nice et Wahi décrochent leur maintien en renversant Saint-EtienneAprès sa défaite en finale de la Coupe de France face à Lens (3-1), l'OGC Nice a sauvé sa saison, vendredi, en arrachant son maintien en Ligue 1 lors du barrage retour face à Saint-Etienne (4-1). Elye Wahi a inscrit un doublé et porté les siens dans une Allianz Riviera vide après les incidents lors...

Read more »