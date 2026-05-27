L'After Foot fête ses 20 ans avec une programmation spéciale et une pause tennis

Pour son vingtième anniversaire, l'émission de débat footballistique L'After Foot dévoile une grille de programmes enrichie avec plusieurs formats dont Génération After et After Live, et le retour de Carine Galli. L'émission s'est également permise une sortie sur l'actualité tennis en dénonçant l'emballement médiatique autour de l'élimination de Loïs Boisson à Roland-Garros.

L'émission de débat footballistique L'After Foot célèbre son vingtième anniversaire cette saison. À cette occasion, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo , ainsi que l'ensemble de leur équipe, préparont de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

La grille des programmes a été revue et propose plusieurs formats distincts pour rythmer les soirées. En première partie de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente l'émission Génération After. Ce plateau réunit une équipe de chroniqueurs qui ont themselves grandi avec le programme : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le but est de créer le rendez-vous des passionnés de football avec des débats animés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs de match, une formule spéciale intitulée After Live prend l'antenne de 20h00 à 23h00. Elle est incarnée tour à tour par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées consacrées aux Coupes d'Europe, l'équipe s'agrandit avec la participation d'anciens joueurs de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

Ensuite, à partir de 22h00 ou dès le coup de sifflet final, jusqu'à minuit, le public retrouve la version originelle et historique de l'After. Elle rassemble les figures emblématiques Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi.

Enfin, pour les vendredis et samedis, Carine Galli fait son retour à la tête de l'émission. Outre cette programmation spéciale anniversaire, l'After Foot a également pris position sur un sujet d'actualité tennis. L'émission a dénoncé ce qu'elle considère comme une enflammade excessive et parfois disproportionnée des suiveurs et du public français lors des tournois du Grand Chelem, en prenant pour exemple l'attitude observée à l'occasion de l'élimination précoce de la joueuse française Loïs Boisson au premier tour de Roland-Garros.

Cette critique illustre la volonté de l'After de commenter sans complaisance l'actualité sportive au-delà du seul football, et de provoquer le débat sur les réactions parfois excessives du milieu sportif français





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