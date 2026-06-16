L'After Foot célèbre son anniversaire avec une nouvelle saison pleine de surprises. Les émissions seront animées par des chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission et des invités prestigieux.

L' After Foot fête ses 20 ans avec une nouvelle saison pleine de surprises ! Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande ont préparé des émissions inédites pour les passionnés de foot.

La soirée commence avec "Génération After", animée par Nicolas Jamain, qui réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission. Les soirs de match, l' "After Live" s'installe avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, tandis que les soirs de Coupes d'Europe sont animés par Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

En deuxième partie de soirée, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre animent la version originelle et historique de l'After du dimanche au jeudi, tandis que Carine Galli prend les commandes les vendredis et samedis





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot 20 Ans Émission De Sport Football

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Fini les traces et les démarcations : les secrets d'un autobronzant réussiZébrures, démarcations, teint orange... Faire monter un hâle trompe-l'œil peut vite tourner au fiasco. Notre sélection de formules gagnantes et de gestes malins pour dorer sans se rater.

Read more »

Les supporters japonais nettoient les tribunes après le match nul contre les Pays-BasAprès le match nul entre les Pays-Bas et le Japon (2-2), les supporters japonais ont encore une fois nettoyé les tribunes du stade de Kansas City, une habitude ancrée dans leur culture de respect. Équipés de gants et de sacs poubelles, ils ont ramassé tous les déchets, reproduisant ainsi un rituel présent depuis plusieurs éditions de la Coupe du monde. Cette pratique s'étend aussi aux joueurs, qui laissent leurs vestiaires impeccables, souvent avec des mots de remerciement et des pliages en origami. Les Japonais, qui ont égalisé deux fois grâce à Keito Nakamura et Daichi Kamada, affronteront la Tunisie dimanche.

Read more »

Les anti-obésité Wegovy et Mounjaro remboursés dès ce lundi : les demandes explosent, 'les infirmiers submergés'De nombreux patients contactent les centres spécialistes de l'obésité depuis l'annonce du remboursement des médicaments Wegovy et Mounjaro à 65 % par l'Assurance maladie.

Read more »

Les consommateurs regardent de plus près les effets secondaires des sérums pour les cilsLes recherches liées aux effets secondaires des sérums pour les cils ont bondi de 95 % en un an, selon des données de recherche Google analysées par Fresha. Une experte beauté appelle à la vigilance, sans pour autant céder à l'alarmisme.

Read more »