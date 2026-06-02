L'After Foot fête ses 20 ans avec une nouvelle grille et des surprises

L'émission de Radio France célèbre son vingtième anniversaire avec une programmation repensée, mêlant jeunes chroniqueurs et voix historiques, des débats passionnés et des invités de prestige.

L'émission mythique L' After Foot célèbre cette saison son vingtième anniversaire. Depuis deux décennies, elle offre aux passionnés de football des débats sans filtre, des analyses tranchées et des invités de prestige.

Pour marquer cet événement, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe préparent une programmation riche en surprises. Cette saison, la grille se réorganise avec plusieurs créneaux dédiés, permettant de couvrir l'actualité du ballon rond sous tous les angles. Dès 20 heures et jusqu'à 22 heures, Nicolas Jamain anime Génération After, une émission qui met en lumière une nouvelle génération de chroniqueurs ayant grandi avec l'émission.

Parmi eux, on retrouve Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous est conçu pour les puristes, avec des débats passionnés et des invités qui font l'actualité. Les soirs de match, l'After Live prend le relais de 20 heures à 23 heures, animé à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirées de Coupes d'Europe, le dispositif est renforcé par la présence d'anciens internationaux comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Leur expérience du haut niveau apporte une crédibilité supplémentaire aux analyses.

En deuxième partie de soirée, de 22 heures (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, les auditeurs retrouvent la version originelle et historique de l'After, du dimanche au jeudi, autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Cette formule, qui a fait le succès de l'émission, reste le cœur battant du programme. Les vendredis et samedis, Carine Galli fait son retour aux commandes, apportant sa touche personnelle.

Avec cette nouvelle grille, L'After Foot réaffirme sa place de référence dans le paysage radiophonique sportif français, en proposant une offre complète qui va des jeunes talents aux voix historiques. Les fans peuvent s'attendre à une saison exceptionnelle, ponctuée de débats enflammés et de moments de pure passion footballistique.

Le vingtième anniversaire est l'occasion de célébrer non seulement le passé, mais aussi l'avenir d'une émission qui ne cesse d'évoluer tout en restant fidèle à son ADN : dire tout haut ce que le monde du foot pense tout bas





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After Foot 20 Ans Radio France Football Émission Sportive

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