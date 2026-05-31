L'After Foot fête ses 20 ans avec une nouvelle grille et des surprises

Pour ses 20 ans, l'émission de débat footballistique After Foot se renouvelle avec une programmation étoffée et le retour deCarine Galli. Découvrez les nouvelles cases et les animateurs qui marqueront cette saison anniversaire.

L'émission After Foot , célèbre pour ses débats sans concession sur le football, célèbre ses 20 ans cette saison. À cette occasion, l'animateur Gilbert Brisbois , le polémiste Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les auditeurs.

La programmation a été repensée avec plusieurs créneaux distincts. EnEarly evening, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente Génération After, une émission réunissant des chroniqueurs qui ont grandi avec le programme comme Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h00 à 23h00 avec une rotation d'animateurs : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirs de Coupes d'Europe, des anciens joueurs comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent enrichir les débats. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès la fin des matchs) à minuit, l'After historique revient avec le trio fondateur Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli, quant à elle, reprend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Cette refonte de la grille marque un tournant pour cette émission mythique qui a su, pendant deux décennies, dire tout haut ce que le monde du football pense tout bas





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