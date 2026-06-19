L'After Foot fête ses 20 ans avec une nouvelle formule et des débats toujours plus francs

Pour ses deux décennies, l'émission culte de RMC L'After Foot renouvelle sa grille avec Génération After en première partie et le retour de la version historique. Carine Galli reprend les commandes les week-ends et les soirées de Coupes d'Europe voient arriver des consultants comme Emmanuel Petit ou Jérôme Rothen. L'esprit reste le même : décrypter et commenter l'actualité du football sans langue de bois.

L'émission culte L' After Foot célèbre son vingtième anniversaire cette saison. Ce programme phare, présenté comme l'espace où l'on dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, a réservé de nombreuses surprises à ses téléspectateurs.

La grille de la rentrée a été entièrement repensée pour marquer cet anniversaire. En première partie de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain pilote l'émission Génération After. Cette nouvelle formule rassemble une équipe de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Leur mission est d'offrir un rendez-vous dédié aux passionnés de football avec des débats passionnés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs de match, une programmation spéciale se met en place. L'After Live occupe la case de 20h00 à 23h00, avec une présentation tournante assurée par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, le dispositif est renforcé par la présence d'anciens joueurs de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

En deuxième partie de soirée, à partir de 22h00 ou dès le coup de sifflet final, l'After Foot retrouve sa version originelle et historique. Du dimanche au jeudi, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre animent cette tranche emblématique jusqu'à minuit. Carine Galli, quant à elle, fait son retour au sein de l'équipe et prend le commandement de l'émission les vendredis et samedis.

Parmi les sujets abordés, les chroniqueurs ont notamment commenté le storytelling entourant l'arrivée d'Hervé Renard à la tête de la sélection tunisienne. Walid Acherchour a exprimé une certaine gêne face à la narrative médiatique. Autre sujet de débat : la situation de Neymar au Paris Saint-Germain. Selon Florent Gautreau, l'absence prolongée du Brésilien, blessé, serait finalement bénéfique pour l'entraîneur Carlo Ancelotti, car elle allège les tensions et les attentes.

Walid Acherchour a ajouté que le fait que Neymar ne se déplace pas avec l'équipe permet au joueur de poursuivre sa rééducation sans pression supplémentaire. Ces discussions illustrent l'esprit de l'After Foot : une analyse sans concession, teintée d'humour et d'opinions francs, qui continue de fédérer les amateurs de football après vingt ans d'existence





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