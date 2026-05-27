L'After Foot fête ses 20 ans avec une nouvelle formule et des débats enflammés

À l'occasion de son 20e anniversaire, l'émission culte de RMC se réinvente avec Génération After et After Live, tout en continuant à décrypter l'actualité du football avec des invités prestigieux et des débats passionnés.

L' After Foot , l'émission phare de RMC qui analyse le football sans langue de bois, souffle ses 20 bougies cette saison. Pour marquer cet anniversaire, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur équipe ont concocté une programmation spéciale riche en surprises.

La soirée débutera avec Génération After, de 20h00 à 22h00, animé par Nicolas Jamain. Cette nouvelle formule réunit des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ce rendez-vous promet des débats passionnés et des invités de prestige, fidèle à l'esprit de l'émission. Les soirs de match, l'After Live prendra le relais de 20h00 à 23h00, animé à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirées de Coupes d'Europe, des experts comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viendront renforcer le dispositif. En deuxième partie de soirée, de 22h00 ou dès le coup de sifflet final jusqu'à minuit, les auditeurs retrouveront la version historique de l'After avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre, du dimanche au jeudi. Carine Galli fait également son retour pour prendre les commandes les vendredis et samedis.

Depuis deux décennies, L'After Foot s'est imposé comme la référence des fans de football. Chaque soir, l'émission prolonge les rencontres avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et des débats animés. Les thèmes abordés sont variés : tactique, mercato, polémiques, et bien sûr les grandes compétitions internationales. Pour cette saison anniversaire, la production a mis les petits plats dans les grands en renouvelant son format tout en gardant l'ADN qui a fait son succès.

Les auditeurs peuvent s'attendre à des exclusivités, des invités surprises et des moments d'émotion. Cette nouvelle grille s'accompagne de débats brûlants sur l'actualité du foot. Récemment, l'émission a abordé la possible arrivée de Genesio à l'AS Monaco, suffisante pour le détourner de l'OM ? Daniel Riolo a également tenu à mettre les points sur les i concernant les supporters du PSG injustement pointés du doigt dans les médias.

Autre sujet chaud : l'avenir de Pierre Sage, convoité par Crystal Palace et l'Eintracht Francfort. Florent Gautreau comprend la tentation du départ pour l'entraîneur.

Enfin, Wilfried Nancy, entraîneur champion de MLS passé par le Celtic cette saison, était invité pour évoquer son avenir et la Coupe du Monde à venir. Parmi les sujets qui ont animé les derniers épisodes, la rumeur Genesio à Monaco a suscité de vifs débats. Certains y voient une opportunité pour l'entraîneur de rebondir après son passage à l'OM, tandis que d'autres doutent de sa capacité à s'imposer en Principauté.

Daniel Riolo, fidèle à son franc-parler, a également défendu les supporters du PSG face à ce qu'il considère comme des accusations injustes dans les médias. Quant à Pierre Sage, son nom circule avec insistance du côté de la Premier League et de la Bundesliga, preuve de la cote des entraîneurs français à l'étranger. L'invité Wilfried Nancy a apporté son éclairage sur la MLS et son expérience au Celtic, tout en esquissant ses ambitions pour la prochaine Coupe du Monde.

L'After Foot continue donc d'être le rendez-vous incontournable des passionnés de football, avec des analyses pointues, des réactions d'après-match et des conférences de presse, le tout animé par des débats entre supporters, experts et auditeurs. Pour fêter ses 20 ans, l'émission promet encore plus de surprises et de moments forts. Ne manquez pas ce rendez-vous unique sur RMC, la radio du sport





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