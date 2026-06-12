L'After Foot fête ses 20 ans avec une grille spéciale et commente l'actualité du football

Pour ses vingt ans, l'émission L'After Foot dévoile une programmation anniversaire avec plusieurs émissions dédiées et des chroniqueurs historiques. L'équipe commente également l'actualité : la prise de parole de Mbappé, la nomination de Mourinho, la préparation des Bleus et des analyses de matchs comme Corée du Sud - République tchèque.

L' émission L' After Foot , qui célèbre ses vingt ans cette saison, propose une programmation spéciale avec plusieurs formats. Nicolas Jamain anime Génération After de 20h à 22h, entouré de chroniqueurs ayant grandi avec l' émission .

Les soirs de match, After Live de 20h à 23h est assuré par Carine Galli, Nicolas Jamain ou Jean-Louis Tourre, avec le renfort d'anciens joueurs comme Éric Di Meco ou Emmanuel Petit lors des coupes d'Europe. De 22h (ou à la fin des matchs) à minuit, la version historique avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Jean-Louis Tourre diffuse du dimanche au jeudi, tandis que Carine Galli reprend les vendredis et samedis.

L'émission aborde également l'actualité : la prise de parole de Kylian Mbappé est saluée par Max Chanot, la nomination de José Mourinho est vue par Walid comme une opération de séduction qui critique Florentino Pérez, et le premier entraînement des Bleus aux États-Unis suscite des réactions. En direct du Mexique, Jean-Louis Tourre décrit l'ambiance festive dans les rues avant le match.

Enfin, la rencontre Corée du Sud - République tchèque est présentée : Max Chanot évoque les qualités humaines de Heung-Min Son, son ancien coéquipier, tandis que Walid exprime son admiration pour Pavel Šulc





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot Football Mbappé Mourinho Bleus Émission Anniversaire Kylian Mbappé José Mourinho Équipe De France Analyse Débat Walid Acherchour Gilbert Brisbois Max Chanot Heung-Min Son

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Comment trouver un hôtel de dernière minute pour supporter votre équipe de foot ?À quelques heures du coup d'envoi de la plus grande compétition sportive de l’année, des milliers de supporters français n’ont toujours pas réservé leur hébergement en Amérique du nord. Bonne nouvelle : il est encore possible de trouver des options intéressantes, à condition de savoir où chercher....

Read more »

Des maillots de foot floqués Mélenchon pour surfer sur la Coupe du mondeLa France insoumise lance un maillot inspiré de celui des Bleus pour financer la campagne présidentielle de Jean‑Luc Mélenchon

Read more »

After Foot : Une saison anniversaire pour les 20 ans de l'émission phare du footL'émission After Foot célèbre ses 20 ans avec une saison spéciale marquée par de nouveaux formats, Génération After et des directs internationaux depuis New York, Toronto et Mexico. Retour sur une grille de programmes enrichie.

Read more »

L'After Foot fête ses 20 ans avec des surprises pour les passionnés de footL'émission de télévision française L'After Foot célèbre son 20ème anniversaire cette saison avec des émissions spéciales et des surprises pour les fans de football. L'émission propose des débats animés et des invités prestigieux, ainsi que des émissions en direct les soirs de match. Les téléspectateurs peuvent également découvrir la version originelle et historique de l'After en deuxième partie de soirée, présentée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Read more »