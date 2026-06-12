L'After Foot fête ses 20 ans avec une grille revisitée et de nouvelles émissions

L'émission culte de RMC Sport L'After Foot célèbre ses deux décennies d'existence. Au programme : une première partie de soirie relancée avec Génération After présentée par Nicolas Jamain, le maintien de l'After Live les soirs de match avec Carine Galli et Jean-Louis Tourre, et le retour de l'émission historique en fin de soirée avec Gilbert Brisbois et Daniel Riolo. De nombreux anciens joueurs rejoignent les plateaux pour les Coupes d'Europe.

L'émission de télévision française L'After Foot, connue pour son franc-parler et ses analyses sans concession du monde du football, célèbre cette saison son vingtième anniversaire.

À cette occasion, les animateurs historiques Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, ainsi que toute leur équipe, ont préparé de nombreuses surprises pour les téléspectateurs. La grille des programmes a été revue et enrichie pour marquer cet anniversaire. En première partie de soirée, de 20 heures à 22 heures, Nicolas Jamain présente une nouvelle émission intitulée Génération After.

Autour de lui, une équipe de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Leur promesse est deoffrir le rendez-vous incontournable des passionnés de foot avec des débats animés et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20 heures à 23 heures. Il est incarné en rotation par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les soirées de Coupes d'Europe, l'émission renforce son dispositif avec la participation d'anciens joueurs de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier. Ensuite, dans la deuxième partie de soirée, à partir de 22 heures ou dès le coup de sifflet final du match jusqu'à minuit, le public retrouve la version originale et historique de l'After.

Du dimanche au jeudi, elle est présentée par le duo fondateur Gilbert Brisbois et Daniel Riolo, aux côtés de Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli, quant à elle, fait son retour dans la famille de l'After et prend en charge les éditions des vendredis et samedis. L'émission, diffusée sur la chaîne RMC Sport (anciennement RMC Découverte), s'est imposée au fil des années comme une référence dans le paysage audiovisuel footballistique français.

Son succès repose sur un mélange unique d'humour caustique, d'analyses techniques, de revelations et d'informations en avant-première, souvent glanées auprès de ses nombreux contacts dans le milieu. Les vingt ans de l'After Foot sont également l'occasion de rappeler son ancrage populaire et son rôle de tribune pour les supporters. L'équipe n'hésite pas à aborder les sujets qui fâchent, à dénoncer les travers du football professionnel et à donner la parole aux fans.

Cette identité roots et sans filtre lui a valu une audience fidèle et une influence qui dépasse le simple cadre de l'émission. Les célébrations de cet anniversaire prévoient des numéros spéciaux, la présence d'anciens chroniqueurs marquants et peut-être des retours surprise. Pour les dirigeants de RMC Sport, cette longévité est un atout majeur dans la guerre de l'audience face aux concurrents, notamment Canal+ Sport.

L'After Foot a su se réinventer au fil des saisons, en intégrant de nouveaux visages et en adaptant ses formats, sans trahir son ADN originel. Le lancement de Génération After en témoigne, avec une volonté de transmettre l'esprit After à une génération de chroniqueurs qui sont aussi des enfants de la télévision du football.

Dans un contexte de mercato estival très agité et de grandes compétitions internationales comme l'Euro ou la Copa América, l'After Foot reste plus que jamais un rendez-vous crucial pour tous ceux qui veulent décrypter l'actualité du foot au-delà des simples résultats. L'émission reste un espace de libre parole où les débats peuvent être vifs et les formules percutantes, le tout dans une ambiance souvent qualifiée de 'cantine' par ses propres animateurs.

Cette recette, unique en son genre, explique sans doute pourquoi l'After Foot fête ses 20 ans avec la même énergie et la même volonté de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas dans le petit monde du ballon rond





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