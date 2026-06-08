L'After Foot fête ses 20 ans avec une grille revisitée et le retour de Carine Galli

L'émission culte de RMC Sport 'L'After Foot' célèbre ses deux décennies avec une programmation spéciale marquée par le retour de Carine Galli aux commandes les week-ends et l'introduction de nouveaux formats comme 'Génération After'.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! À cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent plein de surprises.

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis





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L'After Foot fête ses 20 ans : une saison de surprises et de nouvelles formationsL'émission culte de débat footballistique L'After Foot célèbre son vingtième anniversaire avec une programmation spéciale. Nicolas Jamain lance les festivités avec 'Génération After' en première partie de soirée, entouré de chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission. Les soirs de match, l'After Live prend le relais avec Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, renforcés par des anciens joueurs comme Eric Di Meco ou Emmanuel Petit les soirs de Coupes d'Europe. La programmation historique revient en fin de soirée avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi, tandis que Carine Galli reprend les commandes les vendredis et samedis. L'équipe réagit également aux moments forts comme le coup de gueule lors des pubs pendant le match France/Côte d'Ivoire.

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