L'émission RMC L'After Foot célèbre ses vingt ans avec une programmation spéciale incluant "Génération After" et l'arrivée de nouveaux consultants. Également au programme : les prédictions pour la Coupe du Monde et un focus sur le match Corée du Sud - République Tchèque.

La rencontre amicale entre la Corée du Sud et la République Tchèque se prépare dans un contexte de passage de témoin générationnel. Max Chanot, ancien coéquipier de Heung-Min Son à Los Angeles, a pu témoigner des qualités humaines exceptionnelles du star sud-coréenne, soulignant son rôle de leader et son influence positive dans le vestiaire.

De son côté, Walid Acherchour, chroniqueur de l'émission L'After Foot, exprime son admiration pour le jeune talent tchèque Pavel Sulc, qu'il considère comme un joueur à suivre de près. Cette opposition promet donc d'être intéressante, non seulement pour l'aspect sportif mais aussi pour observer la dynamique entre des équipes en construction, avec des individualités marquantes qui cherchent à s'affirmer sur la scène internationale.

L'After Foot, l'émission phare de RMC qui célèbre ses vingt ans cette saison, a dévoilé une programmation spéciale et renouvelée pour cette occasion. Dès 20h00, Nicolas Jamain présente "Génération After", une émission réunissant des chroniqueurs qui ont grandi avec l'émission tels que Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Les soirs de match, l'"After Live" s'installe de 20h00 à 23h00 avec une rotation d'animateurs : Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Pour les Coupes d'Europe, des consultants prestigieux comme Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier rejoignent l'équipe. La tranche historique, de 22h00 à minuit (ou après le match), reste animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi, tandis que Carine Galli reprend les commandes les vendredis et samedis. Cette grille élargie et adaptée vise à célébrer deux décennies de débats passionnés et d'analyses sans concession.

Parallèlement à ces annonces, l'After Foot a également livré ses prédictions concernant les prochaines grandes compétitions internationales, notamment la Coupe du Monde. Les chroniqueurs se sont notamment prononcés sur la possible victoire de la France, le fait que le Portugal pourrait décevoir, et les joueurs susceptibles de briller comme Lamine Yamal ou Adrien Rabiot (Olise n'étant pas sélectionné). Ces prédictions illustrent l'expertise et le franc-parler qui caractérisent l'émission depuis vingt ans.

L'ensemble de ces éléments confirme que L'After Foot entend plus que jamais rester le rendez-vous incontournable des passionnés de football, offrant un espace de débat libre et informé, tout en s'adaptant aux nouvelles générations de téléspectateurs et d'auditeurs





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