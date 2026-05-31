L'After Foot fête ses 20 ans avec une grille renouvelée et le retour de Carine Galli

L'émission culte de RMC L'After Foot célèbre son 20e anniversaire. Découvrez la nouvelle programmation avec Génération After, l'After Live et le retour de l'émission historique, ainsi que le retour de Carine Galli les week-ends.

L'émission de football française L'After Foot célèbre cette saison son 20e anniversaire. Cette émission, connue pour son analyse franche et sans concession du monde du football, verra son animateur historique Gilbert Brisbois aux côtés de Daniel Riolo et de toute leur équipe pour offrir aux téléspectateurs de nombreuses surprises tout au long de cette saison anniversaire.

La programmation s'articule autour de plusieurs rendez-vous distincts. En première partie de soirée, de 20 heures à 22 heures, Nicolas Jamain présente l'émission Génération After. Ce programme réunit une nouvelle génération de chroniqueurs ayant grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Leur mission est de capter l'attention des passionnés grâce à des débats animés et à la présence d'invités prestigieux.

Les soirs où des matchs sont diffusés, l'After Live prend l'antenne de 20 heures à 23 heures. Cette édition est successivement présentée par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Les soirées dédiées aux Coupes d'Europe voient l'arrivée de consultants de renom comme Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier pour enrichir les analyses.

Ensuite, à partir de 22 heures ou immédiatement après le coup de sifflet final d'un match, jusqu'à minuit, la version historique et originelle de l'After reprend ses quartiers. Du dimanche au jeudi, cette tranche est assurée par le trio fondateur composé de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, aux côtés de Jean-Louis Tourre. Carine Galli, quant à elle, effectue son retour dans la famille de l'After en prenant les commandes de l'émission les vendredis et samedis soirs.

Cette refonte de la grille, marquée par le retour de figures emblématiques et l'intégration de nouveaux talents, illustre la volonté de l'émission de renouer avec son esprit tout en se modernisant pour ses deux décennies d'existence. Le programme reste un lieu de débats francs où l'on analyse les performances des équipes, les stratégies des entraîneurs et les mouvements du mercato, comme en témoigne l'avis de Walid Acherchour sur le travail du directeur sportif Luis Campos.

L'After Foot se positionne ainsi comme un pilier du paysage audiovisuel sportif français, combinant l'expertise de consultants anciens joueurs et l'énergie de chroniqueurs plus jeunes pour satisfaire une audience large et exigeante





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