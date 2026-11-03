L'After Foot fête ses 20 ans avec une grille horaire renouvelée et de nouvelles présences

L'émission iconique L'After Foot célèbre son vingtième anniversaire avec une nouvelle programmation détaillée, incluant des retours de Carine Galli et des chroniqueurs de la Génération After.

La célèbre émission de radio L'After Foot, diffusée sur RMC Sport, entre dans une nouvelle ère en célébrant ses vingt ans d'existence. Cette milestone historique marque un tournant significatif pour le programme qui a façonné le paysage du sport radiophonique français depuis plus de deux décennies.

Nouvelle programmation pour les vingt ans de l'After

L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison avec une organisation retravaillée. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises pour commémorer cet anniversaire. Cette refonte vise à moderniser le format tout en conservant l'âme du programme original.

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La structure de la soirée est désormais clairement divisée en segments distincts pour optimiser l'expérience auditive des listeners. Chaque tranche horaire possède ses propres spécificités, ses chroniqueurs attitrés et son ton particulier, permettant à l'émission de s'adapter aux différents moments de la journée et aux actualités sportives.

La Génération After prend les commandes du début de soirée

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ils apportent une perspective fraîche et dynamique à l'émission.

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Génération After propose un rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les formats incluent des décryptages approfondis et des prises de position tranchées, reflétant la culture riche et diversifiée de cette nouvelle génération de journalistes sportifs.

La version historique revient en seconde partie de soirée

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After. Ce segment emblématique tourne autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. C'est le cœur battant de la radio, où l'analyse tactique et l'humour se mêlent.

Cette saison, une modification notable intervient dans la tenue de l'émission du week-end. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Cette nomination marque un retour réussi pour la journaliste, qui avait déjà incarné le programme par le passé.

Précédemment, Jérome Sillon avait pris les commandes de l'émission le vendredi et le samedi avant le retour de Carine Galli. Cette alternance montre la volonté de diversifier les voix au sein de la présentation principale de la seconde partie de soirée.

Des experts renforcés pour les soirs de compétition

Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 et incorpore une dynamique particulière. Ce format spécial est incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. La présence de ces animateurs variés permet de traiter l'actualité sportive immédiate avec différents angles d'approche.

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Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. Ces anciens joueurs de haut niveau apportent une expertise technique inégalée lors des compétitions internationales majeures. Leur participation souligne l'importance accordée à la qualité de l'analyse tactique lors des événements internationaux.

Les soirs de match, l'émission offre donc un double plateau : Génération After en première partie et l'After Live en seconde, assurant une couverture continue de l'actualité footballistique. Cette stratégie permet de capter à la fois l'audience quotidienne et celle, plus massive, des grandes échéances sportives.

Un héritage et un avenir pour le football radiophonique

Cette refonte de la grille horaire intervient dans un contexte où la demande de contenu sportif de qualité ne cesse de croître. L'After Foot a su se réinventer tout en restant fidèle à son ADN de conversation libre et passionnée. La célébration des vingt ans est l'occasion de rappeler cet impact durable.

Gilbert Brisbois et Daniel Riolo restent les figures centrales de cette histoire. Leur longévité et leur capacité à adapter le propos aux évolutions de la société et du sport sont des clés de succès. Le retour de Carine Galli et la mise en avant de Génération After montrent une volonté de transmission et de renouveau.

Les surprise promises par l'équipe pour les vingt ans resteront sans doute mémorables pour les auditeurs fidèles. La combinaison des anciennes et nouvelles stars de la radio sportive crée une synergie unique. L'After Foot confirme ainsi sa position de leader incontesté dans son créneau d'expertise.