L'After Foot fête ses 20 ans avec une grille horaire remaniée et des surprises

L'After Foot célèbre son vingtième anniversaire avec une nouvelle programmation détaillée. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leurs collaborateurs annoncent des surprises et des retours.

L'émission de radio L'After Foot, diffusée sur la station Rire et Chansons, célèbre cette saison ses vingt ans d'existence. Cette milestone marque un tournant important dans l'histoire du programme qui a su conquérir une audience massive en abordant le football sous un angle décalé et sans filtre. Pour fêter cet anniversaire, la rédaction et les animateurs principaux ont préparé une série de surprises destinées à fidéliser leur auditoire fidèle et à attirer de nouveaux passionnés.

Nouvelle programmation et retours au sein de l'équipe

La soirée s'ouvre avec l'émission Génération After, présentée par Nicolas Jamain de vingt heures à vingt-deux heures. Ce créneau met à l'honneur une génération de chroniqueurs ayant grandi avec l'émission, à l'image de Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Ils permettent de maintenir le lien entre les fondateurs et le public jeune, tout en apportant un regard frais sur l'actualité sportive.

Also read L'After Foot sur RMC dévoile sa nouvelle grille avec Génération After

Sur les soirs de match, l'After Live remplace le format habituel pour offrir des débats plus longs de vingt heures à vingt-trois heures. La présentation alterne entre Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre, assurant une continuité dans la qualité des échanges. Cette extension horaire permet d'approfondir les analyses tactiques et les polémiques liées aux rencontres de la journée.

Pour les grandes échéances européennes, le dispositif s'enrichit avec l'apport de figures prestigieuses du football. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer la tribune les soirs de Coupes d'Europe. Leur expertise technique et leur notoriété ajoutent une dimension supplémentaire aux discussions, mêlant anecdotes de carrière et analyses pointues sur les performances des clubs.

Advertisement

Le cœur de l'After Foot et les chroniqueurs emblématiques

La deuxième partie de soirée, s'étendant de vingt-deux heures à minuit ou dès la fin du match, conserve la formule originelle et historique du programme. Elle est animée par le trio emblématique Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, rejoints par Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Cette tranche horaire reste le rendez-vous incontournable des initiés pour les potins et les décryptages les plus crus.

Cette saison, plusieurs changements structurels marquent la grille horaire. Carine Galli fait son retour au sein de l'émission principale pour prendre les commandes les vendredis et samedis. Cette nomination vient compenser l'absence de Jean-Louis Tourre durant le week-end, assurant ainsi une présence féminine forte et dynamique dans les débats du soir.

Jérôme Sillon reprend également les rênes de l'émission les vendredis et samedis, complétant ainsi la nouvelle configuration de la direction artistique. Ces rotations permettent de renouveler le renouvellement générationnel tout en respectant la charte humoristique et journalistique qui a fait le succès du programme depuis deux décennies.

Une émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas

L'After Foot a bâti sa réputation sur cette devise emblématique. L'émission n'a cessé de grandir et de structurer son offre de contenu. Elle propose désormais un parcours utilisateur riche, allant des débats généraux aux analyses spécialisées, en passant par les interviews exclusives. Ce modèle hybride séduit autant les fans de foot que les amateurs de divertissement pur.

Advertisement

Un exemple marquant de cette approche est le Riolo Club, avec l'épisode deux présentant l'interview de Younes Belhanda. Cette rencontre d'une heure se veut sans filtre, permettant au joueur de se livrer sur sa carrière, l'actualité du football, les enjeux internationaux comme le Maroc face au Sénégal, et sa relation personnelle avec Daniel Riolo. Un contenu exclusif qui renforce l'ancrage du média dans l'ère numérique.

Avec vingt ans de carrière, L'After Foot démontre sa capacité d'adaptation et son influence durable sur la culture sportive française. La saison à venir promet d'être riche en rebondissements, en révélations et en moments de partage autour du football. Les auditeurs peuvent s'attendre à une ambiance festive et communicative, fidèle à l'esprit des vingt dernières années.

En conclusion, cette célébration du vingtième anniversaire n'est pas seulement une fête, mais aussi une validation du modèle de l'émission. La combinaison d'anciens piliers et de nouvelles talents assure la pérennité du programme. Les amateurs de football auront tout intérêt à suivre la grille horaire détaillée pour ne rien manquer des débats et des invités de marque qui ponctueront cette saison spéciale.