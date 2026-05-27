L'After Foot fête ses 20 ans avec une grille de programmes inédite et de nombreuses surprises

L'émission culte de RMC Sport célèbre son vingtième anniversaire cette saison. Découvrez la nouvelle programmation avec Génération After, l'After Live et l'After historique, ainsi que le retour de Carine Galli. L'émission reste le rendez-vous incontournable pour suivre l'actualité du football et d'autres sports avec des débats passionnés et des invités prestigieux.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. Pour cet anniversaire important, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur équipe ont préparé de nombreuses surprises pour les téléspectateurs.

La programmation de la nouvelle saison s'articule autour de plusieurs créneaux distincts. En première partie de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente Génération After. Ce programme réunit une équipe de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After, notamment Walid Acherchour, Kévin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. C'est le rendez-vous des passionnés pour des débats animés et la présence d'invités prestigieux.

Les soirs de match, l'After Live prend l'antenne de 20h00 à 23h00 et est successivement animé par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Lors des soirées de Coupes d'Europe, l'émission est renforcée par la présence d'anciens joueurs de haut niveau comme Éric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

En deuxième partie de soirée, à partir de 22h00 ou dès le coup de sifflet final du match, jusqu'à minuit, place à la version originelle et historique de l'After. Du dimanche au jeudi, elle est présentée par le trio Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, avec Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans l'émission et prend en charge les éditions du vendredi et du samedi.

Cette saison anniversaire promet donc une grille riche et variée, mêlant les formats historiques qui ont fait le succès de l'After et de nouvelles dynamiques pour marquer ces deux décennies d'existence. Le sommaire, quant à lui, propose une flopée de directs couvrant divers événements sportifs, du handball avec le PSG champion de France au tennis avec Alexander Zverev, sans oublier le football avec la finale de la Conference League où Mateta a été buteur.

Parmi les sujets d'actualité brûlante traités, on note la rumeur insistante sur un transfert potentiel d'Anthony Gordon vers le FC Barcelone pour un montant avoisinant les 80 millions d'euros, analysé en compagnie de Nicolas Jamain, Kévin Diaz, Walid Acherchour et David Gluzman





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