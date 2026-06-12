L'After Foot fête ses 20 ans avec un programme spécial et des débats animés sur l'équipe de France

L'émission radio After Foot célèbre son vingtième anniversaire avec une grille modifiée et de nouvelles interventions. Les chroniqueurs, dont Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, débattent de l'actualité du football, notamment les choix tactiques de Didier Deschamps et le rôle de Kylian Mbappé en équipe de France. Des sujets comme la défense d'Ousmane Dembélé envers son coéquipier et l'analyse des jeunes talents comme Bradley Doué sont également abordés.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises.

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Durant les émissions, les chroniqueurs se sont exprimés sur divers sujets d'actualité footballistique. Flo Gautreau a exprimé son opinion tactique, persuadé que Didier Deschamps finira par repasser en 4-3-3 avec l'équipe de France, une formation qui a fait le succès des Bleus. Daniel Riolo, pour sa part, ne comprend pas qu'on puisse militer pour une attaque à quatre joueurs, estimant que cela déséquilibre trop l'équipe.

Ousmane Dembélé a pris la défense de Kylian Mbappé, rappelant l'amitié qui lie les deux joueurs. Florent Gautreau a quant à lui estimé que Mbappé surjoue un petit peu trop son rôle de "taulier" au sein du groupe France. Flo Germain est revenu sur l'entraînement du jour des Bleus et les précautions prises autour de William Saliba.

Enfin, sur le duel entre Bradley Doué et Khéphren Thuram (peut-être une confusion avec Barcola ? ), Daniel Riolo a pensé qu'il n'y avait pas de débat en faveur du premier. Ces prises de position illustrent les débats animés qui rythment l'After Foot, plateforme où s'expriment les opinions les plus diverses sur le football





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After Foot 20 Ans Didier Deschamps 4-3-3 Kylian Mbappé Ousmane Dembélé

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