L'After Foot fête ses 20 ans avec un dispositif spécial et le retour de Carine Galli

L'émission de football After Foot célèbre ses deux décennies d'existence. Une saison marquée par le retour de Carine Galli à l'animation et par un dispositif renforcé avec plusieurs émissions nocturnes dont Génération After et l'After Live, ainsi que la participation de nombreuses anciennes gloires du football lors des soirées de Coupes d'Europe.

L' After Foot , l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises.

L'émission se décline en plusieurs versions nocturnes pour accompagner les passionnés du ballon rond. En première partie de soirée, de 20h00 à 22h00, Nicolas Jamain présente 'Génération After'. Ce programme rassemble des chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. L'objectif est de créer un rendez-vous dédié aux fans de football avec des débats animés et la presence d'invités prestigieux.

Les soirs où des matchs sont programmés, l'After Live prend le relais de 20h00 à 23h00. Cette tranche est animée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Pour les soirées de Coupes d'Europe, l'équipe s'enrichit des interventions d'anciens joueurs de renom tels qu'Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier.

En deuxième partie de soirée, à partir de 22h00 ou dès la fin des matchs jusqu'à minuit, les auditeurs retrouvent la version originelle et historique de l'After. Elle réunit autour de la table Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli effectue son retour dans l'émission et assure l'animation les vendredis et samedis.

Cette saison anniversaire promet donc de nombreuses surprises avec un dispositif élargi et des personnalités phares du monde du football, le tout dans l'esprit légendaire de l'After : dire tout haut ce que le microcosme du football pense tout bas





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

After Foot 20 Ans Carine Galli Nicolas Jamain Gilbert Brisbois Daniel Riolo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

L'After Foot fête ses 20 ans avec une grille revisitée et de nouvelles émissionsL'émission culte de RMC Sport L'After Foot célèbre ses deux décennies d'existence. Au programme : une première partie de soirie relancée avec Génération After présentée par Nicolas Jamain, le maintien de l'After Live les soirs de match avec Carine Galli et Jean-Louis Tourre, et le retour de l'émission historique en fin de soirée avec Gilbert Brisbois et Daniel Riolo. De nombreux anciens joueurs rejoignent les plateaux pour les Coupes d'Europe.

Read more »

L'After Foot fête ses 20 ans : une saison anniversaire riche en surprisesL'émission mythique de RMC célèbre deux décennies d'existence avec une programmation spéciale incluant Génération After, After Live et la version historique, animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Carine Galli.

Read more »

L'After Foot fête ses 20 ans avec de nouvelles émissions et des invités prestigieuxL'After Foot, l'émission de foot la plus puissante en France, entame sa 19e saison avec de nouvelles émissions et des invités prestigieux. Cette année, Nicolas Jamain pilote les premières parties de soirées, tandis que Carine Galli et Jean-Louis Tourre prennent les commandes les soirs de match. Les chroniqueurs de Génération After, composés de Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo, seront à l'affiche les soirs sans match.

Read more »

L'After Foot célèbre ses 20 ans en diffusant des programmes dédiés aux grands matchsLe programme de football L'After Foot passe le cap des 20 ans et propose une programmation variée : Génération After pendant les soirées sans match, After Live les soirées de matchs et une version historique de l'émission. Plusieurs animateurs et chroniqueurs de renom, dont Nicolas Jamain, Carine Galli, Gilbert Brisbois et des personnalités du foot comme Emmanuel Petit et Jérôme Rothen, seront aux commandes.

Read more »