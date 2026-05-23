L'émission de talk-sport préférée du monde du foot celebrates its XXth anniversary this season and offers numerous surprises to start the new format before, during and after matches, with new presenters and broadcasts. You're invited to join for all the debates and debates with the best representatives of the sport.

L' After Foot , émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Dans la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

L'After Foot, émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison





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Saisons 19 de L'After Foot : 20 Ans d'une Emise de Foot Maquillée en FranceL'After Foot, l'émission de foot la plus puissante en France, entame sa saison 19 avec des surprises et une programmation dynamique pour le monde du foot. Les soubresauts de la saison avec des émissions sous les commandes de Nicolas Jamain et Carine Galli seront similaire au programme des saisons passées, pr富渝 la présence de champions Européens, des débats passionnants avec des invités et des invités prestigieux. Les frères Brisbois, Daniel Riolo et toute leur équipe montrent quelle est la véritable innovation de l'After Foot avec son retour gratuit sur la plateforme de streaming en toute exclusivité. L'After Foot, c'est une émission qui ne se contente pas de vous montrer des événements de foot en direct, mais qui vous permet de vivre les événements de manière interactive en partageant vos opinions avec d'autres fans.

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