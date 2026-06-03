L'After Foot célèbre son 20ème anniversaire avec des surprises et des invités prestigieux. Cette émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas a été créée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande. Pour célébrer ce joli anniversaire, ils ont préparé des surprises pour les téléspectateurs.

L'After Foot fête ses 20 ans avec des surprises et des invités prestigieux. Cette émission qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas a été créée par Gilbert Brisbois , Daniel Riolo et toute leur bande.

Pour célébrer ce joli anniversaire, ils ont préparé des surprises pour les téléspectateurs. La soirée commence avec Nicolas Jamain aux commandes de 'Génération After' de 20h00 à 22h00. Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandi avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de football avec des débats et des invités prestigieux.

Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis. Chaque jour, écoutez le Best-of de l'Afterfoot, sur RMC la radio du Sport !

L'After foot, c'est LE show d'après-match et surtout la référence des fans de football depuis 19 ans ! Les rencontres se prolongent tous les soirs avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau avec les réactions des joueurs et entraîneurs, les conférences de presse d'après-match et les débats animés entre supporters, experts de l'After et auditeurs RMC. Les droits télés, adapter les salaires, structurer le club...

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