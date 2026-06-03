L'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, présente une nouvelle saison avec de nouveaux débats et invités prestigieux.

L' After Foot fête ses 20 ans avec des surprises en perspective. L' émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, présente une nouvelle saison avec de nouveaux débats et invités prestigieux.

Les passionnés de foot peuvent suivre les émissions quotidiennes de 20h00 à minuit, avec des chroniqueurs qui ont grandis avec l'After et des entraîneurs de Premier League. La nomination de Genesio à l'OM symbolise un déclassement pour certains, tandis que d'autres saluent son calme et sa proximité avec les joueurs. L'émission présente également des infos mercato du jour, avec des analyses et des débats sur les derniers transferts et rumeurs.

Les fans de l'OM peuvent suivre les émissions pour découvrir les dernières nouvelles et les réactions des joueurs et entraîneurs





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