L'After Foot fête ses 20 ans avec des émissions spéciales

L'After Foot célèbre son 20ème anniversaire avec des émissions spéciales et des invités prestigieux. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur bande vous réservent pleins de surprises pour célébrer ce joli anniversaire.

L'After Foot fête ses 20 ans cette saison avec des émissions spéciales et des invités prestigieux. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et leur bande vous réservent pleins de surprises pour célébrer ce joli anniversaire.

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de "Génération After" avec des chroniqueurs qui ont grandis avec l'After. Les soirs de match, l' "After Live" s'installe avec des invités prestigieux et des débats passionnants. En deuxième partie de soirée, place à la version originelle et historique de l'After avec Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Les invités de l'émission saluent la victoire du PSG et félicitent les joueurs pour leur parcours exceptionnel. La réaction de Vitinha en direct est également diffusée. L'évaluation après PSG / Arsenal est également abordée avec des commentaires passionnants des chroniqueurs





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