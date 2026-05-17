L'After Foot fête ses 20 ans avec des émissions animées et des invités prestigieux

L'After Foot célèbre ses 20 ans cette saison avec des émissions animées aux commandes de chroniqueurs ayant grandi avec l'émission, des soirs de match avec un 'After Live' animé par des invités et des préparatifs pour les Coupes d'Europe.

L’After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison ! A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises !

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de «Génération After», de 20h00 à 22h00. Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l' 'After Live' s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre.

Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe. En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de 'Génération After', de 20h00 à 22h00..





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After Foot 20 ans de frissons et de podiums !Cet événement exceptionnel se disparition tout au long de la saison de football. Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent de nombreux événements. L'émission se compose de nombreux format :émission aux croniques, émission de match, émission historique... tous ce soir sera à l'écoute des commentaires, des analyses et des débats animés. Carine Galli fait son retour dans l'After. N'oubliez pas de l'écouter ou de la visionner sur RMC la radio du sport

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After Foot Celebrates 20 Years with Special SurprisesThe After Foot, a popular French football talk show, celebrates its 20th anniversary this season. The show features Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, and their team, who will be hosting various surprises and events. The lineup includes 'Génération After', 'After Live', and the original 'After' show.

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L'After Foot à 20 ans ! Gilbert Brisbois, Daniel Riolo不利ent 20 années de présence sur les antenne avec de nombreux évaluateurs et chroniqueurs.L'émission créée en 1998, l'After Foot, couvre toutes les tendances et les sujets pertinents de la foot francilien en utilisant de nombreux intervenants et chroniqueurs. Caractérisée par son approche originale et sa joie de vivre, elle a su établir une excellente position auprès des téléspectateurs français. Pour la 20e anniversaire, ils proposent des émissions spéciales mises sous le signe de la diversité et des projections du futur du foot français.

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