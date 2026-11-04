L'After Foot fête ses 20 ans avec de nouveaux animateurs et formats

L'émission culte L'After Foot célèbre son vingtième anniversaire cette saison. Découvrez les changements de lineup, les nouvelles têtes et la programmation des 20 ans.

Le programme radio L'After Foot, diffusé sur RMC, annonce officiellement le début d'une nouvelle saison marquée par la célébration de ses vingt ans d'existence. Cette étape symbolique pour l'émission de football attire l'attention des passionnés du sport roi qui suivent les débats animés chaque soir.

Une programmation structurée en trois temps forts

L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises pour marquer ce rendez-vous annuel attendu par les auditeurs réguliers. La soirée débute systématiquement par une première partie dédiée à la transmission et à la découverte des nouvelles voix du football français.

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Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00 pour introduire les débats avec une énergie particulière. Cette émission est composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After, garantissant une continuité dans le style et la culture footballistique. La liste de ces talents inclut Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo qui animent ce créneau initial.

Les formats spécifiques pour les soirs de compétition

Les soirs de match, le format After Live s'installe de 20h00 à 23h00 pour offrir une couverture en direct des événements sportifs majeurs de la journée. Cette tranche horaire est incarnée à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre selon le calendrier des diffusions.

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Le dispositif s'enrichit considérablement lors des nuits européennes avec la présence de figures historiques du sport. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer l'équipe les soirs de Coupes d'Europe pour apporter leur expertise technique et tactique. Emmanuel Petit, Samuel Umtiti et Lionel Charbonnier sont également cités pour renforcer ce dispositif lors des échéances continentales importantes.

Le retour aux sources avec le noyau dur de l'émission

En deuxième partie de soirée, la version originelle et historique de l'After reprend ses droits de 22h00 à minuit, ou dès le coup de sifflet final du match si celui-ci est tardif. Ce créneau central est animé du dimanche au jeudi par la team fondatrice composée de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre.

Ce trio historique et Florent Gautreau continuent de défendre l'identité du programme qui a fait sa renommée durant deux décennies. Les auditeurs retrouvent ici la spontanéité et les débats passionnés qui caractérisent l'émission depuis sa création, avec une atmosphère unique dans le paysage radiophonique français.

Les changements majeurs pour les week-ends de la saison

La gestion des week-ends connaît une évolution notable cette année avec des changements de présentateurs significatifs. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis, apportant une nouvelle dynamique au week-end.

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Cependant, cette saison une précision importante est apportée concernant le week-end : Jérome Sillon prend les commandes de l'émission le vendredi et le samedi. Cette information confirme une rotation différente des animateurs principaux sur ces jours spécifiques par rapport à la semaine. Ces ajustements visent à renouveler l'expérience auditive tout en conservant l'ADN de l'After Foot.